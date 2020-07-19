شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعتمد نسبة النجاح في عينة الكيمياء للثانوية العامة بنسبة نجاح 86.3% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019_2020 (الدور الأول).

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع السادة موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، لمناقشة وجهة نظر السادة الموجهين في مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفي ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس في تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء، البالغ عددها 15 ألف و634 ورقة، أسفرت عن نجاح 13488طالب/طالبة بنسبة نجاح 86.3%.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن 5113 طالب/ طالبة (بنسبة 37.91.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 1762 طالب/ طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2123 طالب/ طالبة (بنسبة 15.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1595 طالب/ طالبة (بنسبة 11.83% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.