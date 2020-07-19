شكرا لقرائتكم خبر عن فودة يكرم «خريصة» بعد ترقيته مساعدًا لوزير الداخلية للأمن الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، وذلك بعد ترقيته مساعدًا لوزير الداخلية للأمن الاجتماعي، ومنحه درع المحافظة.

وتقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالشكر للواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء السابق، على جهوده، خلال فترة توليه مهام منصبه بجنوب سيناء.

وأشاد المحافظ، خلال لقائه معه بجهوده المبذولة ورجاله ودورهم الملحوظ في مجال تأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة والمواطنين.

ووجه المحافظ له التهنئة لصدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوليه منصب مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعي، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة.

وخدم اللواء محمد خريصة في جهاز الشرطة بجنوب سيناء، سنوات عديدة.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر حركة التنقلات السنوية، أمس السبت، لتشمل ترقية اللواء محمد خريصة مساعدًا لوزير الداخلية للأمن الاجتماعي.

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