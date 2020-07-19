شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على ترشيح «خلف الله» وزيرًا للإنتاج الحربي.. وينعي العصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، الأحد، على ترشيح رئيس الجمهورية للواء مهندس محمد أحمد مرسي خلف الله، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، إنه تلقى خطاب الوارد من رئيس الجمهورية بشأن الرغبة في إجراء تعديل وزاري بحسب المادة 147 من الدستور، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وتمنى «عبدالعال» أن يوفق الله اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله في منصبه كوزير للدولة للإنتاج الحربي، وأن يستكمل مسيرة من سبقوه من أجل غد أفضل لمصر وجميع المصريين.

وأضاف أن خلف الله من مواليد القاهرة 13 يناير 1954، وعقب تخرجه من الكلية الحربية شغل عدة وظائف بالقوات المسلحة حتى وصل إلى منصب مساعد وزير الدفاع، ويشغل حاليًا مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، وحصل على نوط الخدمة الوطنية والقدوة الحسنة ونوط 30 يونيو.

من ناحية أخرى، نعى الدكتور علي عبدالعال، اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، وقال «عبدالعال»: «يعز علينا أن ننعي قائدًا عسكريًا وسياسيًا بارزًا من أبناء مصر الأبرار المغفور له محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي لم يتخلف يومًا عن واجبه الوطني، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية للتأمين الفني للدفاع الجوي، غفر للفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان»، ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح العصار.

من ناحية أخرى، أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

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