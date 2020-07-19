شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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