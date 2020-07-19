شكرا لقرائتكم خبر عن تغيب 753 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، إن امتحانات الثانوية العامة سارت بصورة جيدة ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أى شكاوى من سير الامتحانات، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 29 ألفًا و587 طالبًا وطالبًا وحضر منهم الإمتحانات 28 ألفًا و834 طالبًا وطالبة بينما تغيب 753 من الطلاب.

وأضاف «سعد» بان المقيدين في شعبة العلوم 18 ألفًا و18 طالبًا وطالبوا حضر منهم 17 ألفًا و433 إمتحان الجيولوجيا وتغيب 585 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 97%، وعدد المقيدين في شعبة الرياضيات ألفين و832 طالبًا وطالبًا حضر منهم امتحان التفاضل والتكامل ألفين و759 طالبًا وطالبة وتغيب 73 من الطلاب بنسبة حضور 97%، أما الشعبة الأدبية فإن عدد المقيدين 8 آلاف و737 طالبًا وطالبة وحضر منهم امتحان مادة علم النفس والإجتماع 8 ألاف و642 طالبًا وطالبة تغيب 95 من الطلاب بنسبة حضور 99%.

خروج طلاب الثانوية العامة بعد اداء امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بالقاهرة