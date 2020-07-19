شكرا لقرائتكم خبر عن تغيب 753 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، إن امتحانات الثانوية العامة سارت بصورة جيدة ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أى شكاوى من سير الامتحانات، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 29 ألفًا و587 طالبًا وطالبًا وحضر منهم الإمتحانات 28 ألفًا و834 طالبًا وطالبة بينما تغيب 753 من الطلاب.
وأضاف «سعد» بان المقيدين في شعبة العلوم 18 ألفًا و18 طالبًا وطالبوا حضر منهم 17 ألفًا و433 إمتحان الجيولوجيا وتغيب 585 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 97%، وعدد المقيدين في شعبة الرياضيات ألفين و832 طالبًا وطالبًا حضر منهم امتحان التفاضل والتكامل ألفين و759 طالبًا وطالبة وتغيب 73 من الطلاب بنسبة حضور 97%، أما الشعبة الأدبية فإن عدد المقيدين 8 آلاف و737 طالبًا وطالبة وحضر منهم امتحان مادة علم النفس والإجتماع 8 ألاف و642 طالبًا وطالبة تغيب 95 من الطلاب بنسبة حضور 99%.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
87,172
-
تعافي
27,868
-
وفيات
4,251
كانت هذه تفاصيل خبر تغيب 753 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.