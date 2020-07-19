شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه قيمة مشروعات المياه والصرف بأبوقرقاص خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن مركز أبوقرقاص بالمحافظة شهد تقديم مشروعات وخدمات خلال 6 سنوات بقيمة تجاوزت مليار جنيه. وأضاف الشهاوي أن هذه الخدمات شملت دخول محطات وشبكات صرف صحى للخدمة وهى محطات «حرز- عادل ولسن – عمارات السكان» بتكلفة إجمالية حوالى ٥٢ مليون جنيه، كما تم عمل إحلال وتجديد لشبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه للمناطق المحرومة وعمل توصيلات للأسر الأولى بالرعاية بحوالى ٥ ملايين جنيه. وأشار إلى أنه فيما يخص محطات المياه، فقد تم تطوير العديد من المحطات لزيادة الطاقة الإنتاجية بتكلفة قدرها ١٣ مليونًا، كما يجري حاليًا الانتهاء من محطة المطاهرة المرشحة ١٢٠٠ل/ث المرحلة الأولى والتى تنفذها الهيئة القومية وتبلغ تكلفتها حوالي ٩٠٠ مليون جنيه وتغذي مركز أبوقرقاص، وبعض المناطق بمركز ملوي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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