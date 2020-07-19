شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليمني بمطار القاهرة.. وجلسة مباحثات موسعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، الذي وصل اليوم مطار القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.
ورحب مدبولي بالدكتور معين عبدالملك والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستمثل فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات.
ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور معين عبدالملك جلسة مباحثات موسعة بعد ظهر اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، تتناول مختلف أوجه التعاون المشترك.
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