شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» عن امتحان التفاضل والتكامل: طويل وصعب والوقت ضيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس حملة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، جاء صعبا ويحتاج وقتًا أطول.

وأضافت «أحمد»، في تصريحات صحفية، إن عددًا كبيرًا من الطلاب وأولياء أمورهم يشكون من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، موضحين أن هناك إجماعا على صعوبة أسئلة الامتحان وأنه يحتاج لوقت أكبر من الوقت المخصص له.

وتابعت: «أولياء الأمور أشاروا إلى صعوبة الجزء الخاص بالتفاضل أكثر من التكامل، فضلا عن وجود نقاط صعبة في المقالي الذي عليه درجات أكثر»، مستطردين: «عادة في علمي رياضة الوقت ضيق ودي شكوى عامة، وصعوبة الأسئلة، هما عايزين إيه من علمي رياضة». بحسب أولياء الأمور.