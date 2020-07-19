شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات لـ«البرلمان»: إطلاق المرحلة الثانية لـ«مصر الرقمية» خلال أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، عن إطلاق المرحلة الثانية من مصر الرقمية، وقال إنها ستنطلق خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن إطلاق المرحلة الأولى بدأ في يونيو 2019 بنحو 20 أو 30 خدمة، ونعمل على استكمال الخدمات، مشيرًا أنها بلغت 155 خدمة لأهالي محافظة بورسعيد.

وأضاف خلال اجتماع افتراضي للجنة الاتصالات بمجلس النواب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة إجراءات هيئة البريد والقومي للاتصالات في ظل التحول الرقمي، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه سيتم إتاحة خدمات المتاحة لبورسعيد، في باقي المحافظات بالتنسيق مع كل الوزارات حتى أصبح المشروع جاهزا للإطلاق لتحمل 4 حزم من الخدمات بنحو 70 خدمة على نفس نسق بورسعيد على دفعات متتالية وإنشاء شبكة ألياف ضوئية لـ35 ألف مبنى حكومي ضمانا لاستمرارية العمل بنجاح.

وعن التعاون بين وزارتي الصحة والاتصالات، قال «طلعت»: إن التعاون يجري على قدم وساق من قبل أزمة كورونا، وتسارعت وتيرته بعد الجائحة، وتشاركنا قبل الجائحة في المرحلة الأولى عبر إطلاق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، ودور الاتصالات كان الميكنة، لافتًا إلى أن المنظومة ببورسعيد مستقرة، وتعمل بشكل منتظم، ونخطط لباقي إطلاقات المرحلة الأولى، وننسق مع وزارة الصحة حتى تتنظم وتؤدي المزايا المرجوة للمواطنين.

وتابع: «تعاونا مع الصحة في مركز الاتصال الخاص بالخط الساخن في بداية انتشار الجائحة وكيفية الوقاية منها وأعراضها، لافتًا أنه تم التعاون في عدة مبادرات أخرى في تقديم إنترنت مجانًا للفرق الطبية لمستشفيات العزل لدورهم الفعال المهم، وتعاونًا في عدة برامج لإدارة الأزمة، ومع شركات الاتصالات في توفير الأقنعة الطبية لممارسة عملهم، وكل ذلك كان هدفه دعم وزارة الصخة التي تقود الأزمة وتوجيه التقدير والتحية للفرق الطبية والتعاون مستمر، وأكد أن هناك مشروع العلاج عن بعد لتقديم الخدمات الطبية في المناطق النائية.

وقال الوزير: بعد زوال الجائحة سأجدد زيارتي للاسماعيلية، وفيما يخص مكاتب البريد، كنا نراجع مع الهيئة خطة لنشر 150 ماكينة صراف آلي بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام، وسيشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الصدد، ومستمرون في تطوير المكاتب بخطة مكثفة.

ولفت «طلعت» إلى أنه خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي ستشهد بعض مكاتب البريد تطويرًا ملموسًا وندرس زيادة عدد المكاتب وندرس تطبيق تجربة جديدة في المكاتب المتحركة خاصة في ايام الذروة المتعلقة بصرف المرتبات والمعاشات وغيرها من الاستحقاقات التي تتوجب توجع عدد كبير من المواطنين لرفع المعاناة عن أهلنا.

وأكد الوزير أنه سيتم توجيه الجهاز القومي للاتصالات بإجراء مسح شامل لمحافظة الفيوم وبيان كل الشركات المشغلة للمحمول لمعرفة مناطق الضعف والقوة، وسيتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للجهاز القوني لتنظيم الاتصالات وسيعرف كل مواطن أفضل شبكة تقدم خدمة في مكان اقامته ويمكنه الانتقال لتلك الشبكة خلال 24ساعة.

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وردًا على انتقاد النواب لضعف الخدمة على الطريق الإقليمي وعد وزير الاتصالات ببدء تقويتها الخدمة على الطريق الاقليمي، مشيرًا إلى أنه يعتز بالتعاون المثمر الفعال بين لجنة الاتصالات والوزارة، وقال: إذا كنا حققنا بعض الإنجاز في الفترة الماضية فجاء بالمساندة المخلصة للجنة الاتصالات، وظهر ذلك جليًا بعد ظهور قانون حماية البيانات الشخصية للنور، وكان للجنة الاتصالات فضل كبير في إصداره، ونحن على مشارف انتهاء اللجنة البرلمانية، بذلتم جهد وعمل دؤوب فعال وحرص مخلص بكل مصالح المواطنين وابناء دوائركم ووجه التحية للنواب على إنجازاتهم وأعمال ميدانية رائعة.