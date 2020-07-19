شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 4 طلاب بالثانوية الأزهرية في البحيرة إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بالبحيرة إخطارات بنقل 4 من طلاب الثانوية الأزهرية في البحيرة إلى مستشفى كوم حمادة المركزي. حيث تم نقل 3 طالبات في معهد فتيات كوم حمادة الأزهرى مصابات بمغص كلوى وترجيع والتهاب في الحلق وارتفاع درجة الحرارة ونزلة معوية وهبوط في ضغط الدم، إلى مستشفى كوم حمادة المركزى، كما تم نقل طالب بمعهد كوم حمادة الأزهرى بنين إلى ذات المستشفى لإصابته بنزلة معوية وهبوط بضغط الدم. إسعاف الدقهلية - صورة أرشيفية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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