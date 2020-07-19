شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر، بإقامة حفل عُرس لنجلته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن ضبطه، وكذا ضبط كلٍ من (كهربائى، عامل صوتيات «دى جى» مقيمان بدائرة القسم)، وتم رفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.