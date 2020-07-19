شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: انطلاق أعمال التأهيل للترع في المحافظات منتصف أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي، وكذلك موقف تنفيذ أساليب الري الحديث وموقف الإنذارات المحررة للمخالفين لطرق الري الحديث بمحافظات: أسوان، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم.

ووجه الدكتور عبدالعاطي، بضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة واستغلال الجسور بعد أعمال التأهيل وتم مناقشة دور المركز القومي لبحوث المياه في أعمال التقييم لوضع الترع الفرعية قبل وبعد التأهيل من حيث كميات المياه وحجم توفير وترشيد المياه وكيفية تحويل نظام الرى إلى تيار مستمر في حال التحول إلى الري الحديث.

كما وجه أيضا الدكتور عبدالعاطي بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث.

واستمع الدكتور عبدالعاطي إلى عرض لما تم الموافقة الفنية وتم الإرتباط المالي له لتنفيذ أعمال تأهيل الترع حيث بلغت عدد العمليات المقترح تنفيذها حوالي 321 عملية.

وبحث وزير الري الموعد المقترح لإنطلاق أعمال التأهيل والمنتظر أن تبدأ في أغلب المحافظات في منتصف شهر أغسطس نظرا لوجود المياه في أغلب الترع نتيجة لإطلاق تصرفات المياه اللازمة لري الزراعات الصيفية حاليا مطالبا بضرورة أن يكون لكل عملية يتم تنفيذها ألبوم مصور يوضح حالة الترع قبل وبعد أعمال التأهيل مع إجراء تقييم للترعة قبل وبعد التأهيل يشمل عدد أيام العمالة للمياه بالترعة وكمية المياه التي يتم إطلاقها بالترعة وسرعة وصول المياه للنهايات والوفر في تكاليف أعمال التطهير للترعة.

وفي ضوء متابعة موقف التحول إلى تطبيق أساليب الرى الحديث تم استعراض الموقف الحالى للتنفيذ وموقف الإنذارات المحررة للمخالفين لطرق الرى الحديث في أسوان والإسكندرية والشرقية والفيوم واستعراض المساحات في أسوان التي تم توجيهها إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويلها للتحول إلى الري الحديث في أسوان والمساحات التي تم توجيهها إلى البنك الاهلي المصري لتمويلها من خلال قروض ميسرة وأيضا المناطق التي يتم توريد مستلزمات الري الحديث ويقوم المزارعون بأعمال التركيبات اللازمة فيما شدد الوزير على اهمية الربط ما بين أعمال التأهيل والرى الحديث.

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كذلك تم استعراض موقف أنشطة قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وإستراتيجية القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، حيث يتم حالياً تنفيذ أنشطة الخطة التدريبية للعام المالى 2020/2021 باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس ومنصة قطاع التدريب في التعلم عن بُعد(ON- Line)، كما تم تحديث وتطوير آلية التسجيل بالبرامج التدريبية واختبارات التقييم خلال عقد البرامج وبعدها لتكون ON-Line بديلاً عن النماذج الورقية، وتم تطبيق منهجية التعلم عن بعد ON- Line في فرع القطاع بإسنا وجرى تعميمها لباقي الفروع.