شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 12 من الطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة لـ«المستشفيات» فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقت غرفة عمليات مدرية الصحة بالبحيرة اخطارات بنقل 12 من طلاب الثانوية العامة إلى المستشفيات العامة أثناء أداء وقبل امتحانات التفاضل والجيولوجيا وعلم النفس، ويقيمون مراكز أبوحمص والدلنجات وكوم حمادة وإدكو وإيتاى البارود وحوش عيسى. وتم نقل للمستشفيات 4 طالبات فى أبوحمص و3 طالبات فى الدلنجات طالبتين فى كوم حمادة وطالبة بكل من إدكو وإيتاى البارود وحوش عيسى، لإصابتهم بنزلات معوية ومغص كلوى وهبوط فى ضعط الدم وإرتفاع فى درجة الحرارة وتوتر عصبى وصعوبة فى التنفس وطالبة وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الامتحانات سارت بشكل جيد ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أى شكاوى من سير الامتحانات، وانتهت جميع الامتحانات في موعدها المحددة وجاري إرسال أوراق الإجابات إلى لجان النظام والمراقبة. امتحانات الثانوية العامة فى البحيرة امتحانات الثانوية العامة فى البحيرة امتحانات الثانوية العامة فى البحيرة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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