شكرا لقرائتكم خبر عن تأجل الموافقة النهائية على قانون «البنك المركزي» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أرجأ مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لحين توافر أغلبية ثلثي الأعضاء، بعد الموافقة على الملاحظات التي قدمها قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما جاء متوافقًا على طلب إعادة مداولة لبعض مواد القانون، وتضمنه التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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