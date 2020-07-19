شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ولبنان والسودان والعراق فى نهائي ريادة أعمال الجامعات الفرانكوفونية «أون لاين»‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الإقليمية لريادة الأعمال نتائج التصفيات الأولية للفرق المنافسة على اللقب في دورتها الأولى، وتعد المسابقة هي أولى المسابقات الإقليمية لطلاب الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط والتى أطلقتها جامعة الاسكندرية بصفتها رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط، وتديرها الرخصة الدولية (LBCDI).

وأشارت لجنة التحكيم، في بيان إلى أن المنافسة بدأت بين 83 فريقًا من طلاب الجامعات الفرانكوفونية، حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 10 فرق سوف يخضعون لتقييم آخر ومنافسه جديدة لاختيار الثلاث فرق الفائزة في نهاية المسابقة والمقرر الإعلان عنها بنهاية الشهر الجاري.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، ورئيس المسابقة، إن الجامعة استطاعت إدارة أول مسابقة إقليمية للجامعات الفرانكوفونية، في الشرق الأوسط بإحترافية عالية جدًا واعتمدنا على التكنولوجيا بنسبة 100%، ولفت إلى أن المرحلة الأولى شهدت منافسة قوية بين 83 فرقة من طلاب 46 جامعة ممثلين لـ 12 دولة.

وقالت الدكتورة هبة زكي، المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال، رئيس لجنة التحكيم، إن المرحلة الأولى تضمنت مجموعة من برامج التدريب عن بعد باستخدام منصتة IBDL للتعليم الاليكتروني، بهدف مساعدة الطلاب على المنافسة بطريقة إحترافية، من خلال امتلاك الأدوات والمعرفة لعرض أفكارهم ومشروعاتهم بالطريقة الأفضل أمام لجان التحكيم، كما قمنا بتنظيم جلسات للإرشاد والنصح لجميع المُتنافسين تضمنت مهارات صياغة الأفكار وعرض المشروعات وشرح للمفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال، وهي المرحلة التي سبقت تقديم الأفكار والمناقشة مع لجان التحكيم.