شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية في البحيرة: «جزئيات التفاضل» لـ«التفكير» وسهولة علم النفس والجيولوجيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عدد من طلاب الثانوية العامة بشعبة الرياضيات أن امتحان مادة التفاضل كان في مستوى الطالب المتوسط، ويوجد سؤالان بحاجة لتفكير لقياس أداء الطالب المتميز.
بينما أكد عدد من طلاب شعبة العلوم على سهولة امتحان الجيولوجيا، كما أكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان مادة علم النفس.
وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الامتحانات سارت بشكل جيد ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي شكاوى من سير الامتحانات.
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