شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سامح شكرى إلى العاصمة عمان لمشاورات مع نظيره الأردنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ظهر اليوم، وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة الأردنية عَمّان، لإجراء مشاورات مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية، وفقا لما نشره المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر.





توجّه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك الأردن، كما ستتضمن زيارة الوزير شكرى إلى العاصمة "عَمّان" إجراء مشاورات مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.

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وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة "رام الله"، حيث يستقبله الرئيس الفلسطينى محمود عباس. وأضاف حافظ أن زيارة الوزير شكرى إلى "رام الله" تأتى تعبيراً عن الموقف المصرى الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلى لأجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وتوجيهاته بدعم الأشقاء فى فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة.



