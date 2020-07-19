شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 8 آلاف جنيه مكافأة لمديرية الشرقية لبيعها 500 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تحقيق مديرية أوقاف الشرقية الــ 500 صك الأولى فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 8 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الشرقية ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة فى موعد أقصاه الأربعاء 22/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

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وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، إن ما تشهده وزارة الأوقاف من إقبال كبير على شراء صكوك أضاحى الأوقاف يؤكد كرم الشعب المصرى العظيم، وروح التكافل بين أبنائه وحرصهم على أداء شعيرة الأضحية سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسنة أبينا إبراهيم (عليه السلام)، كما يعكس هذا الإقبال ثقة الشعب المصرى العظيم فى مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف جمعة: ونؤكد أن مبلغ الصك بالكامل يصل من يد المتبرع إلى أيدى الأسر الأولى بالرعاية أينما كانوا بعزة وكرامة، مع حرص الوزارة على الوصول إلى المحتاجين المتعففين عن السؤال، علمًا بأن جميع المبالغ المجمعة تحولت إلى رؤوس أضاحى بدون خصم أى جنيه واحد كمصروفات إعلانية أو إدارية أو خلافه على الإطلاق، وأن ذبح رؤوس الأضاحى يتم فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك لوزارتى الأوقاف والتموين، والطب البيطرى.