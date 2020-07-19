شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى ⁧يصل إلى العاصمة الأردنية ⁧‫عمان‬⁩ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ بعد ظهر اليوم الاحد إلى العاصمة الأردنية ⁧‫عَمّان فى مستهل جولة تشمل رام الله. ‬⁩ ومن المقرر أن يستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وزير الخارجية سامح شكرى خلال الزيارة .

كما سيجرى الوزير مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامح شكرى ⁧يصل إلى العاصمة الأردنية ⁧‫عمان‬⁩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.