شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: امتحان التفاضل أعلى من مستوى الطالب العادى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت كاميرا ”الخليج 365” لقطات لعدد من طلاب الثانوية العامة بعد خروجهم اليوم من الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، وأعربوا عن حزنهم الشديد نتيجة صعوبة الامتحان.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافى لصعوبته وطول الأسئلة، وأن هناك أسئلة تحتاج للتفكير، وأسئلة لم تأت من النماذج، وأن الامتحان فوق مستوى الطالب العادى.

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وكان طلاب الثانوية العامة بدأوا اليوم فى العاشرة صباحا، امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحظة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.