شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق دورات تثقيفية للأئمة حول مواجهة "الإرهاب الإلكترونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الأوقاف بداية من الجمعة المقبلة، عددًا متتابعًا من الدورات التثقيفية حول "مواجهة الإرهاب الإلكتروني"، حيث تبدأ الدورة الأولى بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة 24 يوليو الجارى لنحو خمسين إمامًا وتستمر لمدة يومين.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها شددت على مراعاة جميع إجراءات التباعد والاحترازات الوقائية من الدخول بالكمامة والالتزام بها , وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مقعد وآخر وتعقيم المكان قبل بداية الدورة وبين كل محاضرة وأخرى.

وبدأت الإدارة العامة لمراكز للتدريب بوزارة الأوقاف، عقد امتحانات الدورة التدريبية الأولى للتدريب عن بعد ، حيث عقدت لجنتان للاختبار الأولى لأئمة القاهرة بمسجد النور بالعباسية، والثانية لأئمة أسيوط بالمركز الثقافي الإسلامي بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه من المقرر يوم السبت المقبل، عقد امتحان دورة التدريب عن بعد لأئمة محافظتي كفر الشيخ والفيوم بالمركز الثقافي بكل محافظة منهما.