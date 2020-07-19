شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بالصف ويوجه بسرعة الانتهاء منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال حيث تفقد أعمال مشروع بيارة رفع السلام بالصف موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال والبدء في تجارب الاستعدادات الفنية والهندسية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعميد علي عبد الله رئيس مركز الصف .

كان أكد المهندس محمد عبد العظيم، المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالجيزة، أن هناك مشروعات جديدة جار تسليمها بمحافظة الجيزة بعد أن انتهى الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر أن يتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

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وأضاف المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لـ"الخليج 365"، أنه تم تسليم أعمال توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف متر مكعب في اليوم، والتي قضت على مشاكل المياه بأطفيح، ومن المقرر أن يتم تسليم 2 مشروع للصرف الصحى مشروع في العياط وأخر في مدينة الصف ليدخل الخدمة خلال شهرين ليخلص الأهالى من معاناة كبيرة استمرت سنوات.

وأشار عبد العظيم، إلى أن محطة مياه منشأة القناطر من المقرر أن يتم دخولها الخدمة منتصف شهر أغسطس المقبل، والتي توفر مياه صالحة للشرب للمدينة وعدد كبير من القرى، كما سيتم تسليم المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 80 ألف متر في اليوم خلال شهر ما يساعد في تحسين خدمة المياه في مدينة الجيزة.

وتنفذ محافظة الجيزة توسعات بمحطة مياه جزيرة الذهب بطاقة تصميمية 160 ألف م3 /يوم لتحسين ضغوط المياه وتقليل ساعات الانقطاع، وإنشاء محطات جديدة من بينها محطة مياه منشأة القناطر، وافتتاح المرحلة الثانية من محطة مياه الصف، ومحطة مياه الشرب بأطفيح والبالغ طاقتها الانتاجية 122م3 في اليوم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هناك متابعة لخطط شركة مياه الشرب والصرف والصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب لمواجهة الاستهلاك المتزايد للمياه خلال فصل الصيف لتلاشى حدوث أى انقطاعات أو اختناقات أو ضعف في الضغوطات، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال توسعات المرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الذهب حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 160 م3 للمرحلتين، ويستفيد منها 480 ألف نسمة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 80 ألف م3 وجارٍ تنفيذ أعمال التوسعات لخدمة عدد من المناطق التي تعانى من ضعف في الضغوطات وهى مناطق ترعة الاخلاص والعروبة والمريوطية وأرض البحر وكفر المنفى والثلاثيني وآخر فيصل .