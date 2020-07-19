شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص: البيئة خفضت رسوم زيارات المحميات البحرية تشجيعا للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة الغوص والانشطة البحرية أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وافقت علي مساندة القطاع وأصدرت قرار رقم 129 لسنة 2020، بإجراءات تحفيزية للمساعدة في إستعادة النشاط في ظل هذه الظروف بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكدت الغرفة فى بيان لها أن هذا القرار يأتى في إطار التعاون المشترك بين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ووزارة البيئة وبعد تقييم تداعيات الوضع الراهن ومن منطلق الدعم الحكومي لقطاع الغوص والأنشطة البحرية نتيجة أزمة كورونا العالمية.

ويشمل القرار الوزارى الصادر من وزارة البيئة الآتي:

1. إرجاء تطبيق القرار 204 لسنة 2019 علي مناطق الادارة البيئة حتي نهاية مارس 2021 لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع اول ابريل 2021 على ان تقوم المنشآت التي تقوم برحلات في مناطق الادارة البيئية بتقديم إخطار لإدارة المحمية التابعة لها موضحا به أعداد الزوار ومناطق الزيارة.

Advertisements

٢. تخفيض الرسوم المقررة علي الأفراد بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50٪ لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر -دون السفاري- حتي نهاية مارس 2021 لحين إنتظام عودة السياحة والمتوقع أول ابريل 2021.

٣. تخفيض الرسوم المقررة بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50٪ علي لنشات الرحلات اليومية من سداد رسوم المحميات المقررة حتي نهاية مارس 2021 لحين إنتظام عودة السياحة والمتوقع أول ابريل 2021.

٤. يحصل رسم زيارة اسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الاحمر وجنوب سيناء ويشمل هذا الرسم المجمع الرسوم المقررة علي الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند 8 الي البند 12 من المادة الأولي من القرار 204 لسنة 2019.