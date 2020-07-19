شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل يصفون عبد الله رشدى بـ "الرخيص" بعد سبه ضحية لواقعة اغتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يثير الداعيه عبد الله رشدى، الجدل بين الحين والآخر بسبب فتاواه وآرائه الشاذة والمتطرفة والتى يتركز كثير منها حول المرأة، آخرها هجومه على واقعة اغتصاب فتاة أثناء نومها تحت تأثير الكحول في الساحل الشمالي، والتي أُثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، دون معرفة تفاصيل الواقعة، ومعرفة تفاصيل وحقيقة الجريمة، ليدخل على الخط مباشرة برأيه المثير، ويحاول إصباغ آرائه المتطرفة بصبغة الشريعة والإسلام كما اعتاد في الكثير من قضاياه خلال الآونة الأخيرة.



عبد الله رشدى على فيس بوك

وصوب عبد الله رشدي، سهام النقد والقذف للفتاة بدلا من الحديث بالحسنى ومحاولة احتواء الأزمة ليحمل الفتاة كلفة الجريمة، وكتب في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": " فتاة تجردت من الأدب فسافرت مع ذئب فاجر أجنبي عنها إلى المصيف متجردة من كل خلقٍ وحياء، ثم رضيت أن تبيت معه في مسكنه بملابس نومها وهي ليست زوجة له، ثم شربت الخمر معه حتى إذا لعبت الخمر برؤوسهما ضاجَعَها.. فلما أصبح الصباح قالت: يا جماعة.. اغتصبني وأنا فاكرة نفسي نايمة".

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وتابع: "أما هو فذئبٌ فاجرٌ، وأما هي فرخيصةٌ خسيسة.. وقد قلنا من قبلُ إن الحل في التزام الآداب العامة والشرع الشريف.. غض البصر والحجاب والبعد عن مواطن الخلوة والإثارة.. لا حلَّ يصلح لهذه البلايا إلا ما أنزل الله في شرعِه.. أما الحلول الجزئية فهي عقيمةٌ تُساهِم في تفاقم البلاء ولا تمنعُه، إذ في النهاية لن يصحَّ إلا الصحيح".

الأمر الذى استفز عدد كبير من رواد السوشال ميديا بشكل كبير ، ووصفوه بالتدخل السافر فى واقعه لم يتم التحقق من مدى صحتها ، كما وصفه بعض الرواد بالرخيص ردا على اتهامة لضحية الاغتصاب بالرخيصة ، وهو الأمر الذى أعتاد عليه فى مثل هذه الوقائع

وكان قد تصدر تريند مصر هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لكشف تفاصيل واقعة اغتصاب جديدة لفتاة أثناء نومها تحت تأثير الكحول، حيث زعمت فتاة فى روايتها تعرضها للاغتصاب على يد شاب تعرفت عليه عن طريق أصدقائها فى الساحل الشمالى خلال أغسطس من العام 2018، وأنه اعتدى عليها جنسيًا بعد حضورهما حفلة، مع عدد من أصدقائه وتناولوا معًا مشروبات كحولية جعلتها غير قادرة على التركيز.

وزعمت رسالة الفتاة ضحية هذه الواقعة أن شابا فى العشرين من عمره يدعى "أ.ش" اعتدى عليها جنسيا عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، لافتة إلى أن علاقتها لم تكن وثيقة بهذا الشاب الذى استغل نومها تحت تأثير المشروبات الكحولية التى تناولوها واغتصبها، موضحة أنها بعدما استيقظت واكتشفت الأمر هرب الشاب خوفًا من فضح أمره.