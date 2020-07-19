شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 240 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير الخط الثانى للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل موافقة بنك الاستثمار الأوربى على تقديم تمويل بقيمة 240 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو المنيب - شبر الخيمة.

وأضاف وزير النقل، أن تكلفة مشروع إعادة تأهيل الخط الثانى للمترو من تحديث نظم إشارات واتصالات وتحكم وشراء قطارات جديدة تصل إلى 500 مليون يورو، لافتًا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية ابدت استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع.

وأكد وزير النقل، أنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيرا الى أن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الانفاق الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة والثاني اعادة تاهيل الخطين الاول والثاني للمترو.

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