شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 240 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير الخط الثانى للمترو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل موافقة بنك الاستثمار الأوربى على تقديم تمويل بقيمة 240 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو المنيب - شبر الخيمة.
وأضاف وزير النقل، أن تكلفة مشروع إعادة تأهيل الخط الثانى للمترو من تحديث نظم إشارات واتصالات وتحكم وشراء قطارات جديدة تصل إلى 500 مليون يورو، لافتًا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية ابدت استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع.
وأكد وزير النقل، أنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيرا الى أن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الانفاق الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة والثاني اعادة تاهيل الخطين الاول والثاني للمترو.
كانت وزارة النقل أعلنت توقيع عقود توريد وصيانة عدد 6 قطارات مترو أنفاق جديدة مكيفة وعدد 2 جرار للخط الثاني لمترو أنفاق القاهــــرة الكبرى .
وأضافت الوزارة أنه تم إعداد خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثانى بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه مساهمة من الدولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري بحيث تشمل هذه الخطة تحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، حيث سيتم شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطارا لصالح الخط الأول للمترو (المرج - حلوان) بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو ، بالإضافة إلى الـ 6 قطارات الجديدة والجرارين التى يتم التعاقد بشأنهم اليوم للخط الثانى.
وأوضحت وزارة النقل أن شركة هيونداى روتيم الكورية ستقوم بتصنيع وتوريد القطارات الـ 6 بتكلفة حوالى 131 مليون دولار، بالإضافة إلى عقد صيانة للقطارات وتوريد قطع الغيار اللازمة لها لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان شاملة عمرة جسيمة بقيمة حوالى 63 مليون جنيه بحيث تستغرق مدة التوريد 27 شهر بالإضافة إلى سنتين فترة ضمان للأعمال وسيتم توريد أول قطار بعد 24 شهر من دخول العقد حيز التنفيذ، كما ستقوم شركة سوكوفير الفرنسية بتوريد عدد (2) جرار بتكلفة حوالى 3.7 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان شاملة عمرة جسيمة بتكلفة حوالى 927 ألف يورو وأن مدة التوريد ستستغرق 17 شهر بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان الأعمال.
وأشارت الوزارة، أن الهيئة القومية للأنفاق وقعت إتفاقية تعاون استثماري ميسر مع البنك الأوربى، لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير 100 مليون يورو لتمويل شراء القطارات الستة المكيفة للخط الثانى للمترو لتدعيم اسطول القطارات العاملة بالخط ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالى 45 قطارا.
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