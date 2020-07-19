شكرا لقرائتكم خبر عن «لنجاحه في تلبية احتياجات السوق وتصديرها».. «عربية النواب» تُكرَّم وزير الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لجهوده وما اعتبره النواب نجاحات حققها الوزير خلال الفترة الماضية في مجال إنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الكهرباء لأول مرة في تاريخ مصر، وسلمته درع فضي محفور عليه اسم الوزير مقدم من أعضاء اللجنة.

وقال النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، إن هذا التكريم البسيط جاء نتيجة لدور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الكبير في التطور الهائل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أصبح لدينا فائض في مجال الكهرباء، ونقوم بتصديره، بعد أن كنا نعاني لسنوات من الانقطاع المستمر للكهرباء.

وناقشت اللجنة 4 طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الخارجية، والكهرباء، والصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول في هذا القطاع داخل مصر.