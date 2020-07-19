شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، أداء اللواء محمد مرسي حلف اليمين وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.