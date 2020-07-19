شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات الصغيرة: مليار جنيه لدعم 37 ألف مشروع بالقليوبية في 6 سنوات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ان الجهاز نجح في ضح مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة خلال ال6 سنوات الماضية لدعم 37 الف مشروع صغير ومتناهي الصغر مشيرا ان الجهاز منذ بداية نشاطه بالقليوبية إبان عام 1992 استطاع تقديم تمويلا للمشروعات بلغ مليار و800 مليون جنيه بالإضافة إلى 183 مليون لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية أي مايقارب 2 مليار جنيه

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارة نائب رئيس الجهاز يرافقه الدكتور محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والمهندس إيهاب عبدالعزيز مدير المنطقة الاولي بالقطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لمحافظة القليوبية حيث التقي الوفد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان

اضاف شاش ان القاء مع محافظ القليوبية تناول وضع تصور لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة من خلال تبني عددا من المشروعات المعاصرة والإبتكارية للشباب بالتعاون مع جامعة بنها والمحافظة والجهاز وهيئة الإستثمار لإستغلال المنطقة الإستثمارية الجديدة ببنها والتي من المقرر ان تدخل الخدمة قريبا مع وضع خطة للنهوض بمنطقتي الصفا والشروق الصناعتين لدعم الصناعه بهما وتحويلهاما لإنتاج منتجات تحد من الغستيراد وتشجع على التصدير حسب تخصص كل منطقة

اوضح الدكتور محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز ان اللقاء تناول ايضا تطوير منطقة العكرشة الصناعية العشوائية وتحويلها من قطاع غير رسمي غلي رسمي وكذا وضع اليه لتطوير سوق الجملة للخضار والفاكهة ببنها بما يتانسب وتحويله لسوق حضاري مناسب بجانب وضع تصور لمشروع دعم عربات الماكولات في شارع 306 مشروع تطوير كورنيش النيل ببنها

أضاف ان المحافظ ناقش مع الوفد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ ايام وتعد القليوبية اول محافظة على مستوي الجمهورية تناقش تطبيقه فعليا من خلال وضع خطط عمل لتفعيل خدمة الشباك الواحد لتهيئة المناخ لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتاهيل الجمعيات الأاهلية في مجال التمويل تناهي الصغر

اشار المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية انه خلال اللقاء تسلمت المحافظة عقد للتعاون مع الجهاز بقيمة 10 ملايين جنيه لتحسين شبكات مياه الشرب وترميم 5 مدارس في مركزي طوخ والقناطر الخيرية في غطار بروتكول تعاون للتصدي لمشكلة الهجرة غير النظامية وهي منحة من الإتحاد الاوروبي الهدف منها تحسين نوعية الحياة ومستوي المعيشة في القري والمركاز المستهدفه من الجهاز والمحافظة كبنيه اساسية بجانب عقد ب9.5 مليون جنيه للجمعيات الاهلية المجتمعية في مجال الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة ومشروعات تحسين فرص التشغيل للشباب في مركزي طوخ والقناطر سواء للتشغيل لدي الغير أو التشغيل الذاتي.

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نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة فى القليوبية

نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة فى القليوبية