شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شاحنة بضائع علي رصيف ميناء سفاجا البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء سفاجا البحري، اليوم الأحد، انقلاب شاحنة بضائع علي رصيف الميناء بعد إنزالها من إحدى سفن البضائع القادمة من الإمارات العربية المتحدة، وتسبب انقلابها في سقوط بعض البضائع المحملة عليها في المياه.

وأكدت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحري، أن بعد نزول الشاحنة الثانية رقم 31654 من سطح سفينة البضائع برنسيس نبيها، وأثناء تحرك التاج ماستر، لسحب الشاحنة حدث كسر في القائمة الأمامية اليسرى للشاحنة حامل الشاحنة، مما أدى إلى انقلاب الشاحنة وسقوط بعض الطرود المحملة علي الشاحنة بالمياه.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح نتيجة الحادث، مضيفا أنه تم إبلاغ الجهات العاملة في الميناء منها أمن الموانئ، الحماية المدنية، الجمارك، حيث تم تخفيف أحمال الشاحنة، وانتشال الطرود التي الظاهرة علي سطح الماء وتحميلها علي الونش الرئيسي لإبعادها من جسم السفينة.

سقوط شاحنة بضائع علي رصيف ميناء سفاجا البحري

سقوط شاحنة بضائع علي رصيف ميناء سفاجا البحري