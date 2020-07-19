شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الفني» تدرس نظام التدريس «الأون لاين» للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه تم مخاطبة كل المدارس الفنية لوضع تصورها للدراسة في العام المقبل.

وقال خلال اجتماع لجنة التعليم، اليوم الأحد، لمناقشة رؤية الوزارة لنظام التعليم العام المقبل في ظل جائحة كورونا، إن الفصل لن يزيد فيه العدد عن 20 طالب في التدريب العملي، وبالنسبة لباقي المواد النظرية ستكون عبر الأون لاين، مؤكدًا أن هذا كله قيد الدراسة للبت في القرار النهائي.

وأضاف «مجاهد» أن معلمي التعليم الفني كانو دائمًا على تواصل مع الطلاب عبرالمنصات التعليمية وخضعوا لتدريب على ذلك من يوم 15 مارس الماضي مع توقف الدراسة، لافتًا إلى أنه أثناء أداء الامتحانات جاءت الإصابات بين الطلاب ضعيفة جدًا، وكذلك المدرسين على عكس ما كانت تتوقعه نقابة الأطباء.

وأعلن «مجاهد» أن وزارة التربية والتعليم وافقت على إنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني، وتم التنسيق مع كافة الجهات خاصة ألمانيا، التي ستدعم الأكاديمة وبكافة الخبرات وكذلك الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشان الهيكل التنظيمي لها، وستكون مدرجة في موازنة العام المقبل 2021/2022.

ولفت الوزير إلى أنه تم ارسال القانون الخاص بانشاء هيئة ضمان الجودة للتعليم الفني في شهر سبتنمر 2019، مشيرًا إلى أن الهيئة ستكون مستقلة، وتشرف على المدارس الفنية وتضع السياسة العامة والامتحانات مثلما هو في كل دول العالم.

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