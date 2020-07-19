شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على ترشيح اللواء محمد أحمد مرسي وزيرًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على ترشيح اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله للتعيين في منصب وزير الإنتاج الحربي، خلفًا للفريق فخري محمد سعيد العصار، الذي وافته المنية في 6 يوليو الجاري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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