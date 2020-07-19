شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسون: استهداف 38 ألف أسرة في مبادرة «حياة كريمة» بـ82 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن عدد المستفيدين من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل نطاق المحافظة وعددهم 38 ألف و626 أسرة داخل 11 قرية من خلال تنفيذ مشروعات بإستثمارات 82 مليون جنيه.

وأشار اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، خلال المرور الميداني بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو، أنه تم توجيه المسئولين بتلافي بعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة في أعمال التشطيب والأسقف أثناء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 54 منزل بالقرية.

وأوضح أن الجولة الميدانية تضمنت تفقد أعمال الكهرباء وزرع 52 عمود كهربائى ومد الأسلاك مع تركيب الكشافات في المناطق الأكثر إحتياجاً والأعلى كثافة سكانية، بالإضافة إلى تفقد مبنى وحدة التضامن الاجتماعى الجارى إعادة تجديده من خلال مؤسسة اسمعونا.

وتابع أن مشروعات مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة تشمل 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحى و12 مشروع لرفع كفاءة الإنارة العامة ومشروعين لرصف الطرق داخل قرى بشاير الخير وكلابشة وتوماس وعافية الجديدة ببحيرة ناصر، وأيضاً خور أبوصبيرة وأم عشيرة بوادي العلاقي بنطاق مركز أسوان، أما على نطاق مركز نصر النوبة فيتضمن قرى سنقاري وقرى وادي النقرة، بالإضافة إلى قرى الأشراف والإيمان والشهامة بوادى الصعايدة بنطاق مركز إدفو، فضلاً عن قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو.