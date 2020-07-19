شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن ضبط «مُسرّبي الامتحانات» من 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمواد (الجيولوجيا والعلوم البيئية) و(التفاضل والتكامل) و(علم النفس والاجتماع) بعد بدء الامتحان بساعة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد الطالب (م.أ.أ) بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة «براني» بمحافظة مطروح، والطالب (ش. أ. س) بإدارة «الجمالية» بمحافظة الدقهلية لمحاولته الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة «أبوتيج» بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر على الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.