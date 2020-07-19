شكرا لقرائتكم خبر عن «استعلم عن شقتك قبل الشراء».. إدارة جديدة بكل وحدة محلية بالجيزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإلزام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بإنشاء قسم بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يختص بالإستعلام عن الوحدات السكنية أو العقارات للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء وحدة سكنية، وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شراءها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المواطن سيتقدم بطلب للإستعلام عن الوحدة السكنية أو العقار بالحي أو المركز وسيتم إعطاءه إفادة رسمية عن العقار المستعلم عنه.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوحدات المحلية ستتولى تلقي بلاغات مخالفات البناء من المواطنين والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية لإتخاذ اللازم نحو التعامل الفوري مع المخالفات والرد على المواطنين بما تم من إجراءات حيال الشكوي.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على مخالفات البناء والتعامل الفوري معها لإزالتها في المهد من خلال وحدة التدخل السريع، وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وشمل قرار المحافظ تكليف الإدارات المختصه بالأحياء والمراكز بتحديث سجلات المخالفات بصفة شهرية والإبلاغ الفوري عن المخالفين، موجها بقيام كافة إدارات الحجز الإداري بالوحدات المحلية بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقآ لقانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٩٥ بالحجز على الوحدات المخالفة والمنقولات لحين سداد الغرامات المستحقة.

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