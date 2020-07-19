شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تمنح طلابها الخميس المقبل إجازة رسمية من الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الخميس المقبل إجازة رسمية من الإمتحانات بجامعة القناة علي أن تستأنف الامتحانات يوم السبت الموافق ٢٥ يوليو.

وأشارت رئيس الجامعة أن الامتحانات انتهت بالفعل داخل كليات الحاسبات والهندسة والآداب والعلوم الإنسانية كما ستنتهي اليوم الأحد الموافق ١٩ يوليو الإمتحانات داخل شعبة اللغة العربية بتجارة القناة.

جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية، اليوم الأحد، داخل لجان كليات طب الأسنان والطب البيطري ومعهد فني تمريض والتي بدأت بتفقد بوابة ٣ لكلية التمريض وذلك للوقوف علي عملية الانتهاء من تجهيز المسطحات الخضراء الخاصة بهذا المدخل.