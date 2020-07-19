شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تمنح طلابها الخميس المقبل إجازة رسمية من الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الخميس المقبل إجازة رسمية من الإمتحانات بجامعة القناة علي أن تستأنف الامتحانات يوم السبت الموافق ٢٥ يوليو.
وأشارت رئيس الجامعة أن الامتحانات انتهت بالفعل داخل كليات الحاسبات والهندسة والآداب والعلوم الإنسانية كما ستنتهي اليوم الأحد الموافق ١٩ يوليو الإمتحانات داخل شعبة اللغة العربية بتجارة القناة.
جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية، اليوم الأحد، داخل لجان كليات طب الأسنان والطب البيطري ومعهد فني تمريض والتي بدأت بتفقد بوابة ٣ لكلية التمريض وذلك للوقوف علي عملية الانتهاء من تجهيز المسطحات الخضراء الخاصة بهذا المدخل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
87,172
-
تعافي
27,868
-
وفيات
4,251
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة قناة السويس تمنح طلابها الخميس المقبل إجازة رسمية من الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.