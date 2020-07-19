شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المتهم بإصابة رئيس مباحث منوف بطلق خرطوش 4 أيام على ذمة التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة منوف حبس المتهم المتسبب بإصابة رئيس مباحث مركز منوف وبحوزته بندقية خرطوش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيث تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أيمن .م.ذ مسجل شقي خطر المتهم المتسبب في إصابة الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، وبحوزتة بندقية خرطوش، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف بالمنوفية، قد أصيب بطلق خرطوش في القدم، وذلك أثناء القبض على مسجل خطر بقرية بهواش التابعة لمركز منوف.

وعلى الفور تم النقل الضابط المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمتابعة التحقيقات.