شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أشمون، وذلك لمتابعة المشروعات التنموية ونسب التنفيذ بها.

بدأ بتفقد محطة إزالة الحديد والمنجنيز بشعشاع مركز أشمون بطاقة 6 آلاف م3/يوم وبتكلفة تقديرية 22 مليون جنيه، والتي ستخدم قرية شعشاع وبعض القرى المجاورة ويستفيد منها 20 ألف نسمة.

وتفقد المحافظ أيضًا أقسام المحطة واستمع إلى شرح مختصر عن مراحل تشغيل المحطة، وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن محطة المياه تشمل (مبنى التنقية الرئيسي- وخزان المياه المرشحة- ومبنى طلمبات المياه المرشحة- وبرج التعادل- وخزان الروبة- وحوض التركيز- وأحواض التجفيف- وبيارة المياه المتسربة ومبنى المعمل وبعض المباني الأخرى) بالإضافة إلى عدد (3) آبار ارتوازية قُطر 10 عمق 120 مترًا، وأوضح المهندس رشدي أنه جارٍ أعمال تجارب التشغيل للمحطة لحين النهو منها في نوفمبر 2020.

كما تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحي الكوادي ومنيل عروس بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه والذي سيستفيد منه حوالي 20 ألف نسمة من المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي، وأستمع المحافظ من المهندس رشدي عن أعمال المحطة المكونة من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 23 كم وخط طرد 2 كم.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أيضاً مشروع صرف صحي البرانية الذي سيخدم 25 ألف نسمة من أهالي قرية البرانية وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 60 مليون جنيه، وتتكون المحطة من (محطة رفع – شبكات انحدار بطول 20 كم – خط طرد بطول 3.5 كم)، وأوضح «عمر» أن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أشمون 3 مليارات و615 مليون جنيه لخدمة أهالي مركز أشمون، مشيرًا إلى أنه تم دخول بعض المشروعات للخدمة وجارٍ الانتهاء من المشروعات المتبقية لتغطي باقي قرى المركز.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وأهمها خدمة الصرف الصحي التي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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