شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» و«تويتر» منصات دعاية انتخابية لمرشحي الشيوح في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرب «فيس بوكيه» بدأت بين مرشحى مجلس الشيوخ في القليوبية بين 64 مرشح تقدموا باوراق ترشيحهم للتنافس على 6 مقاعد فرديه في جميع مدن ومراكز المحافظه واتخذ المرشحين من حساباتهم الشخصيه على «الفيس بوك» و«تويتر» منصات للدعايه الانتخابيه رغم عدم الاعلان عن الكشوف النهائيه للمرشحين وعدم بدء الدعايه القانونيه بحسب تعليمات الهيئة العامه للانتخابات

بدء الست مرشحين المدعمين من حزب مستقبل وطن في نشر صورهم وسيراتهم الذاتيه على مواقع التواصل الاجتماعى وهم الدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهير بـ «السيد حجازي» من شبرا الخيمة وسمير محمد البيومي رجل اعمال من القناطر الخيرية ومصطفي سعيد أمين الشهير بـ «مصطفي الطرباني» من مركز قليوب والدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليا والقليوبية الاسبق ومصطفي بيومي محمد والشهير بـ «مصطفي النفيلي» امين تنظيم حزب مستقبل وطن وابوسريع أبوسريع إمام وشهرته ابوسريع إمام الصحفي عن حزب الشعب الجمهوري ضمن إئتلاف حزب الشعب الجمهوري

والملفت للنظر في اختيارات مرشحى مستقبل وطنى في سباق الشيوخ انه اعتمد على بعض المرشحين اصحاب الخبره والشعبيه في الشارع القليوبى ليس في دوائرهم الانتخابيه فقط ولكن على مستوى المحافظه حيث اختار الدكتور نصيف حفناوى وهو عضو مجلس شورى سابق في دائرتى طوخ والقناطر الخيرية علاوة على شغله منصب وكيل وزارة للصحه في القليوبية سابقا ويشغل حاليا وكيلا لوزارة الصحه في المنوفيه كما انه تولى ادارة مستشفى الاطفال التخصصى في القليوبية وهى اكبر مستشفى حكومى لعلاج الاطفال واجراءه العديد من العمليات الجراحيه المعقده للعديد من الاطفال

كما اتى الحزب بالسياسى المخضرم اسريع امام مدير تحرير الاهرام وخاض انتخابات الشعب والشورى قرابة 7 دورات في دائرة طوخ والقناطر الخيرية ووصل لمرحلة الاعادة في كل مره ولم يحالفه الحظ ويعتمد مستقبل وطن على الخبره السياسيه لـ ابو سريع في جلب اصوات وشعبيه كبيره في الشارع وخصوصا في القرى والنجوع التي لم يصل اليها الحزب كما اعتمد الحزب ايضا على المرشح سمير البيومى وهو رجل اعمال من مدينة القناطر الخيرية ولجا مستقبل وطن ايضا إلى البيومى لشعبيته الكبيرة في القناطر والمشروعات الخيرية التي يقوم بها لتشغيل الشباب وخبرته الطويله في العمل السياسى

لكن الملاحظ على ترشيحات مستقبل وطن غلى المقاعد الفرديه هو اغفال الحزب في ترشيحاته لكتله تصويتيه كبيره في محافظة القليوبية وهو مراكز العبور والخصوص والخانكه وشبين القناطر وهى كتله تصويتيه كبيرة حيث لم يتم تمثيل الحزب فيها في مرشحى المقاعد الفرديه فلم ياتى باى مرشح يمثل هذه المراكز الامر الذي سيكون فرصه سانحه لباقى المرشحين الذين تقدموا باوراقهم ومنهم المحامى محمود عبيد من شبين القناطر والذى تحرك هو الاخر مبكرا في الاعلان عن نفسه عبر الفيس بوك من اجل انتزاع احد المقاعد السته

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