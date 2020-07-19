شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: إزالة 47 تعديًا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 47 قرارًا بإزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز الدلنجات وإدكو وشبراخيت ورشيد وأبوحمص وشبراخيت على مساحة نحو 7926 مترًا مربعًا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنفيذ عدد 13 قرارًا بإزالة تعديات بالبناء على أرض مملوكة للدولة في قرية الإمام الحسين، وإزالة 8 تعديات بالبناء على أرض زراعية على مساحة 3182 مترًا مربعًا بمدينة إدكو، وكذلك إزالة 15 تعديًا آخر بالبناء على أرض مملوكة للرى بمركز المحمودية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بإزالة تعديات بالبناء على أرض مملوكة للطرق على مساحة 272 مترًا مربعًا بقرى لقانة ومنشأة لقانة ويوسف كمال، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة للتعديات على مساحة 90 مترًا بقريتى الساحل ومحلة الأمير في رشيد، بالإضافة إلى إزالة 3 مقاهى مخالفة على حرم ترعة المحمودية في قرية دمسنا بأبوحمص.

إزلة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 16 فى البحيرة - صورة أرشيفية