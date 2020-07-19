شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى العاصمة الأردنية تعقبها زيارة إلى مدينة رام الله الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجّه سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله جلالة الملك عبدالله الثاني، ابن الحسين ملك الأردن، كما ستتضمن زيارة الوزير شكري إلى العاصمة «عَمّان» إجراء مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة «رام الله»، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف «حافظ» أن زيارة الوزير شكري إلى «رام الله» تأتي تعبيرًا عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.