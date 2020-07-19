شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إصابات كورونا بين الطلاب والمعلمين بالامتحانات ضعيفة عكس توقعات "الأطباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن الوزارة خاطبت كافة المدارس الفنية لوضع تصورها للدراسة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الفصل لن يزيد فيه العدد عن 20 طالب فى التدريب العملى، وبالنسبة لباقى المواد النظرية ستكون "أون لاين".

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وأوضح مجاهد، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة رؤية الوزارة لنظام التعليم العام المقبل فى ظل جائحة كورونا، أن هذا كله قيد الدراسة للبت فى القرار النهائى، مضيفا أن معلمو التعليم الفنى كانوا دائما على تواصل مع الطلاب عبر المنصات التعليمة وخضعوا لتدريب على ذلك منذ يوم 15 مارس الماضى، مع توقف الدراسة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى إلى أن الإصابات التى تم تسجيلها بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء تأدية الامتحانات كانت قليلة على عكس توقعات نقابة الأطباء، معلنا موافقة الوزارة على إنشاء أكاديمية لمعلمو التعليم الفنى وتم التنسيق مع كافة الجهات خاصة ألمانيا التى ستدعم الأكاديمية بكافة الخبرات، وكذلك الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أنه يتم حاليا مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشأن الهيكل التنظيمى لها وستكون مدرجة فى موازنة العام المقبل 2021/2022.