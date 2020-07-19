شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات سياسة واقتصاد القاهرة وسط إجراءات وقائية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأحد الموافق 19 يوليو امتحانات البكالوريوس لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ضد كورونا .

وتفقد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سير عملية الامتحانات باللجان للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه والاطمئنان على أداء الطلاب فى الامتحانات والتأكد من عدم وجود اى شكوى.

وكان أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات بإدارة الجامعة، سير انتظام الامتحانات، ويؤديها نحو 80 ألف طالب وطالبة من السنوات النهائية والدراسات العليا.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتواصل في الكليات بهدوء منذ بدايتها الأسبوع الماضي ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات.