شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العاطى: "الرى الحديث يعمل على زيادة الإنتاج 30% والفلاح كسبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تفاصيل مشروع تبطين الترع لتقليل البخر بما يوفر الموارد المائية، وذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الرى والصرف.

وقال الوزير، خلال الاجتماع: "تم وضع خطة التبطين وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وسيتم تبطين 7000 كم على أن ينتهوا خلال عامين"، مضيفا أن هذا من شأنه توفير المياه وخلق فرص عمل كثيفة لأعداد كبيرة قد تصل إلى 9000 شخص .

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وتابع الوزير، أن تكريس مشروع الرى الحديث أحد أهم ألاولويات خلال المرحلة المقبلة، وأنه يتم اطلاع الفلاحين على وسائل الرى الحديثة، موضحا أن الرى الحديث يعمل على زيادة الإنتاج بنسبة 30% ‏ بما يقلل تكلفة الإنتاج من حيث السماد والعمالة ويكسب الفلاح".

وقال الوزير: "العنب أحيانا ينفجر بسبب كثرة المياه وبالتالى يتلف والخسارة يتحملها الفلاح، والأسلوب الحديث يوفر للفلاح ويوفر للدولة، وتم إجراء التجارب فى جميع أنحاء مصر وتم عقد مؤتمرات حضرها الفلاحون".

وتحدث الوزير عن دور الوزارة، قائلا: "دورنا فنى لمساعدة الفلاح وزيادة الإنتاج بنسبة 30%، وهذا أمر إيجابى لأن الزيادة تتم بدون استثمارات"، كما حذر الوزير من إلقاء القمامة فى الترع بسبب تكلفة التطهير، مضيفا "التحركات تستهدف ترشيد استهلاك المياه بما لا يشكل أى ضرر للموارد المائية".