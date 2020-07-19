شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: انطلاق خطة الدورات التدريبية للشركات بالتزامن مع عودة الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر خلال اليومين الماضيين البرنامج التدريبى الخاص بتأهيل شركات السياحة على استخدام أليات التسويق من خلال تسجيل مواقع شركات السياحة على محركات البحث العالمية، وبلغ عدد المتدربين 25 شركة سياحية من مختلف أنحاء الجمهورية باستخدام تقنيات التعليم عن بعد و التدريب التفاعلى، و الذى يأتى فى اتجاه استراتيجية الغرفة للتحول الرقمى و تنمية قدرات الشركات أعضائها و تعميق الاستخدام الأمثل لأدوات التسويق الحديثة.

وقالت الغرفة فى بيان اليوم، إنه تم التدريب على الاستخدام الأمثل لتجهيز مواقع الانترنت لمتطلبات التسجيل على محركات البحث العالمية و بخاصة جوجل. تعد محركات البحث القناة التسويقية الأولى إلكترونيا لاستهداف السياحة الخارجية، حيث تعمل على اكتشاف ميول العملاء لزيارة مصر، و التى تظهر من خلال كلمات البحث التى تستهدف المزارات و المقاصد السياحية المصرية.

وتأتى الدورة فى اطار الدور الأساسى والمحورى لغرفة الشركات فى تطوير أداء الشركات السياحية وتدريب العاملين فى القطاع على أحدث الأساليب ومواكبة آخر التطورات العالمية فى التسويق، ويتم تنظيم الدورة التدريبية بالتنسيق بين لجنة التدريب برئاسة على المانسترالى ، ولجنة السياحة الالكترونية برئاسة محمد فاروق عضوى مجلس ادارة غرفة شركات السياحة.

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وأطلقت غرفة شركات السياحة مجموعة من الدورات التدريبية فى عدة مجالات سياحية لرفع كفاءة العاملين بشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف.

وقالت الغرفة أنها راعت خلال التجهيز والإعداد لتلك الدورات الظروف الحالية لاستمرار انتشار فيروس كورونا وما يشهده العالم بأثره بسببها، وتنفيذ رغبة مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر فى عدم توقف قاطرة التدريب ومواكبة التطور التكنولوجى العالمي.

وأكد حسام الشاعر رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة وفى ظل تداعيات أزمة كورونا حرص على تنظيم عدة دورات بمختلف المجالات السياحية، لتأهيل العاملين فى ظل فترة التوقف وعدم فقدهم مهاراتهم التى اكتسبوها على مدار سنوات فى مختلف المجالات السياحية.

وأشار الشاعر إلى أن العنصر البشرى هو المحرك الحقيقى والأساسى لصناعة السياحة والذى يبذل الجميع أقصى جهد فى إعداد وصقل مهارات العاملين للوصول إلى مستوى متميز وخبرة عالية تساهم فى زيادة معدلات التدفق السياحى على مصر، وعدم خسارة هذا العنصر المهم فى العملية السياحية .