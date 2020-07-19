شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يلزم شركات المحمول بضرورة موافقة العميل على خدمات الكول تون قبل الخصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إنه تم عقد اجتماع لممثلى شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرية - وذلك عبر تقنية zoom للاجتماعات الاليكترونية عن بعد فى ضوء استمرار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتم الاتفاق فيه على ضرورة قيام الشركات المقدمة لخدمة المحمول والانترنت بتفعيل نص المادة 38 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على انه اذا ابدى المستهلك موافقته للتعاقد عن بعد على تقديم خدمة او شراء سلعة فإنه يجب على مقدم الخدمة أن يؤكد على موافقته قبل خصم أية رسوم أو مصاريف .

وقال بيان للجهاز اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

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وأضاف رئيس الجهاز أن الجهاز قد سعى الى التنسيق مع شركات المحمول فى ضوء مجهوداته لضبط أسواق التجارة الايكترونية وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، وفى ضوء ورود شكاوى من المواطنين بشأن خصم مبالغ من الرصيد نتيجة اشتراك فى خدمات " كول تون ، مسابقات ، ..الخ " بخلاف الحقيقة ، فإن الجهاز قد اتفق مع الشركات الاربعة على ضرورة وجود رسالة أخرى بخلاف الرسالة الترويجية يتم ارسالها للمستهلك بعد اشتراكه بالخدمة للتأكيد على اشتراكه بالعرض وتوضيح المبالغ التى سيتم خصمها من رصيده مقابل ذلك ، كما تم الاتفاق على رد مقابل المبالغ والخدمات التى تم خصمها من الرصيد فى حالة عدم قيام الشركة بتأكيد طلب الشاكى فى الاشتراك من خلال ارسال الرسالة النصية الثانية التى تؤكد ذلك .

وأشار رئيس الجهاز الى ان الشركات الاربعة قد ابدت خلال الاجتماع تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا مع الجهاز والتأكيد على التزامها بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك ، كما ناشد المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل لاتعاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية ، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما دعا الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.