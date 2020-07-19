شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة تنمر زوجة لاعب كرة قدم سابق على عاملة بمنزل تثير الجدل على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت إحدى المواطنات على حسابها بفيس بوك، تورط زوجة لاعب كرة قدم سابق فى واقعة تنمر وعنصرية من "خادمتها" أثناء إقامتهم فى منتجع سياحى بمدينة الغردقة، وسردت الواقعة فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى عبر "فيس بوك"، وقالت: "امبارح السبت 18 / 7 / 2020.. أنا وجوزى وولادى والبيبى سيتر كنا موجودين فى - أحد منتجعات الغردقة - .. واحنا نازليين "البوول" زى كل يوم فوجئت بواحدة كبيرة فى السن بتناديلى بتقولى "الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغالة".. استفزيت جدًا وراعيت فرق السن وسكت".

وأضافت "بعدها بدقيقة جه Life guard بيقولى معلش البنت لازم تطلع علشان لابسة قطن.. المهم احترمت كلامه وطلبت من البنت تطلع تغير وتلبس بوركينى ووتر برووف زى بتاعى وقد كان"، وادعت أنه "فالوقت ده عرفنا إنه اللى قاعدين واحدة اسمها "ى. ن" مرات لاعب كورة سابق اسمه "ع .م و" ووالدتها".

وتابعت - حسب روايتها - "نزلت البنت بالبوركينى وكنت معتقدة القصة انتهت.. فجأة جت اتهجمت عليا فالبوول بتقولى (إنتى يا بنتى هبلة إنتى عارفة إنتى بتعاندى مع مين.. لو مش عارفة إنك فى "ريزورت" محترم مينفعش تنزلى فى شغالتك روحى بيها بلطيم.. أنا مش هنزل مكانها دى مقملة ومجربة فى حاجة اسمها "هايچين" إنتى مجنونة.. ده النوادى مبتنزلش شغالات ناقص أنزل مكان شغالة إيه القرف ده مش قادرة تشيلى عيالك احنا مالنا".

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واستطردت "ده اللى فاكراه طبعا غير وابل من الشتايم ومامتها بتقولها هعملكم محضر.. أنا مسكتش طبعا وحاولت أفهمها إنه اللى بتقوله ده قرف وعيب وإنه البنت نازله بووتر برووف زيها زيك وحاجزة أوضة لوحدها زيها زيك.. لحد ما تدخل حد من الإدارة.. سألته بمنتهى الهدوء 3 أسئلة. هل المكان بيمنع البوركينى؟ قاللى لا.. البنت حاجزالها أوضة لوحدها هل بتمنع الأجانب إنهم ينزلوا البوول؟ قاللى لا كله مرحب بيه.. هل قبل ما تنزل البوول بتسأل عن خلفية عمله؟ قالى لا".

ولفتت "الراجل مشكورًا اعتذر عن غلطة معملوهاش أصلا والبنت نزلت وبعد ما الموضوع انتهى بعتولنا كادوه مشكورين.. أنا بس متعجبة إن فى ناس بالطبقية وسواد القلب ده أنا مش فارقلى مهاتراتها معايا تمامًا لأنى رديت عليها باللى يناسب تربيتى.. اللى واجع قلبى إنه البنت كانت واقفة وسامعة كل الإهانة دى بدون أى ذنب عملته".