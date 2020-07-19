شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاة عمر سليمان.. 7 معلومات عن ثعلب المخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، والذى توفي في 19 يوليو 2012 في الولايات المتحدة التي تواجد بها لتلقي العلاج، عن عمر 76 عاما ، وفى هذا الصدد ينشر الخليج 365 أبرز معلومات عن الراحل عمر سليمان.

1- ولد الراحل عمر سليمان في محافظة قنا 2 يوليو 1936.

2- تلقى تعليمه في الكلية الحربية بالقاهرة، وتلقى تدريبًا عسكريًا إضافيًا في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفييتي.

3- تدرج في المناصب بالقوات المسلحة ترقى حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة، وتولى منصب نائب مدير المخابرات الحربية في عام 1986، وتولى منصب مدير المخابرات الحربية في عام 1991

4- تم تعيين الراحل عمر سليمان رئيسًا لجهاز المخابرات العامة المصرية في 22 يناير 1993

Advertisements

5- تم تعيين الراحل عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك في 29 يناير 2011.

6- حصل الراحل عمر سليمان على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها: وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة.

7- توفي عمر سليمان يوم 19 يوليو 2012 في الولايات المتحدة التي تواجد بها لتلقي العلاج، عن عمر 76 عاما، وأثير العديد من الجدل حول وفاته