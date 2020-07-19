شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية لواضعى امتحان التفاضل للثانوية: لا أخطاء أو أسئلة بدون إجابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه وفق تقرير اللجنة الفنية لواضعى امتحان مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة لا توجد أى أخطاء أو أسئلة بدون جزئيات.

وكان بعض طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحان لغات أشاروا إلى وجود جزئية فى الامتحان بدون إجابة.

فيما كشفت مصادر أنه فى حالة التأكد من وجود أى أخطاء سيتم توزيع درجة السؤال على باقى الامتحان أو منح الدرجة لجميع الطلاب الخاصة بهذه الجزئية.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى العاشرة صباحا امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ البداية، موضحا أنها ستكون أسئلة واضحة غير معقدة تعتمد على الفهم بها أجزاء للطلبة الفائقين، مشيرا إلى أن تأمين الطلاب فى أخر يوم للامتحانات لن يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، يجيب الطالب عن 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة فى زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، فى تأمين وحماية الطلاب منذ بدء الامتحانات وما حدث بمثابة إعجاز، قائلا: تأمين 650 ألف طالب من جائحة كورونا كان تحدى كبير ولكن بفضل تكاتف جميع الجهات عبرت الوزارة وحققت ما تريد بكل ثقة ونجاح.