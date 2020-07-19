شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: علم النفس كان سهل والوقت كافى للامتحان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى طلاب الثانوية العامة منذ قليل، المحطة قبل الأخيرة من ماراثون الثانوية العامة، بامتحان علم النفس.

وأكد عدد من الطلاب بمدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية ومنشأة القناطر الإعدادية المشتركة، سهولة امتحان علم النفس، وعدم تأثير الإجراءات الاحترازية والوقائية على سير الامتحان أو وقت الإجابة.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ و الأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية واليوم الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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