شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتيكيت والبروتوكول".. دورة أون لاين لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان دورة أون لاين عن الاتيكيت والبروتوكول حاضر فيها الدكتورة رؤيات احمد الخطيب مدرس تكنولوجيا التعليم والتربية المتحفية والمستشار الفنى للمتحف الزراعى ومستشار التنمية البشرية .

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، تهدف الدورة التدريبية إلى تنميه مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع الإدارى فى جوانب مهارات الاتصال مع الطلاب والقيادات والمرؤوسين واشتمل التدريب على أساليب التعارف وتقديم السيرة الذاتية والكروت الشخصية وطريقة التحية والسلام والجلوس فى المؤسسات التعليمية.

وكما تضمنت الندوة التعريف بكيفية اختيار الملابس المناسبة لكل موقف سواء المحاضرات والمؤتمرات واجتماعات مجالس الأقسام والحفلات الطلابية .

كما ألقت الضوء على قواعد تناول الطعام والمشروبات بالإضافة إلى بروتوكول تقديم الهدايا، وأساليب اختيارها والمناسبات الرسمية التى تقدم فيها.